Премьер поручил оказать помощь кыргызстанцам, пострадавшим при обрушении моста

Премьер-министр Кубатбек Боронов провел телефонный разговор с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в России Аликбеком Джекшенкуловым. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что глава правительства поручил оказать помощь соотечественникам, пострадавшим от обрушения переходного моста на логистическом предприятии «ФМ Лоджистик Сидорово» в Ступинском районе Московской области России. Премьер также дал задание предоставить гражданам необходимую медицинскую помощь, а вопрос их размещения в медицинские учреждения взять под личный контроль.

«Вместе с тем поручено взаимодействовать с правоохранительными органами Российской Федерации, которые ведут расследование по произошедшему инциденту», — говорится в сообщениии.

Пешеходный переход рухнул накануне утром в цехе предприятия ФМ «Лоджистик-Сидорово». Он обрушился на инженерные коммуникации. Одна из версий ЧП — перегрузка. При ЧП пострадали 50 граждан Кыргызстана, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы.