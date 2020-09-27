При обрушении перехода в Ступино (Подмосковье) пострадали 50 граждан Кыргызстана

При обрушении пешеходного моста в Московской области (Россия) сегодня пострадали 50 граждан Кыргызстана. Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, четверо кыргызстанцев находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы.

Уточняется, что пешеходный переход рухнул сегодня утром в цехе предприятия ФМ «Лоджистик-Сидорово». Он обрушился на инженерные коммуникации. Одна из версий ЧП — перегрузка. Прокуратура Московской области начала проверку по факту происшествия. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил Минздраву Подмосковья и администрации Ступина оказать необходимую помощь пострадавшим.