Выборы-2020. Адреса избирательных участков в Бишкеке и Оше. Карта

Бишкек и Ош определили границы избирательных участков. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что всего по стране открыто 2 тысячи 462 участка, 44 — за рубежом.

В окончательный список избирателей внесены 3 миллиона 523 тысячи 532 человека.

Самое большое число (20,44 процента) приходится на Ошскую область, самое маленькое — на Таласскую (4,52 процента). В Чуйской области — 16,6 процента от общего списка избирателей, Иссык-Кульской — 8,83, Джалал-Абадской — 18,61, Баткенской — 8,43 и в Нарынской — 5,88 процента.

Отметим, что в Бишкеке 233 участка, в Оше — 76. На Бишкек приходится 11,4 процента голосующих от общего числа, на южную столицу — 4,1.

Выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября. В них участвуют 16 партий.