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Власть

Сооронбай Жээнбеков отправится с визитами в Россию и Венгрию

Президент Сооронбай Жээнбеков провел онлайн-совещание с министром иностранных дел Чингизом Айдарбековым. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, министр рассказал о подготовке к предстоящим рабочему визиту президента в Россию и официальному в Венгрию.

28 сентября Сооронбай Жээнбеков с рабочим визитом посетит РФ. Будут проведены двусторонние переговоры с лидером страны Владимиром Путиным.

По завершении рабочего визита в Россию глава государства 28-29 сентября с официальным визитом посетит Венгрию.

Договоренность об ответном визите была достигнута в ходе официального визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кыргызстан в сентябре 2018 года. Он был гостем церемонии открытия III Всемирных игр кочевников и принял участие в саммите глав стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств в качестве наблюдателя.

В рамках визита Сооронбай Жээнбеков проведет встречу с Виктором Орбаном, на которой будут обсуждены текущее состояние и перспективы кыргызско-венгерского двустороннего партнерства.

По итогам встречи будет подписан ряд двусторонних соглашений. Ожидаются встречи с президентом Венгрии Яношем Адером и спикером Национального собрания Ласло Кевером.

Кроме этого, министр рассказал о ходе подготовки за рубежом на территории дипломатических представительств и консульских учреждений республики избирательных участков к предстоящим 4 октября парламентским выборам.

По его данным, количество зарубежных участковых избирательных комиссий увеличено до 45, тогда как в 2017-м их было 37.

Глава государства особо подчеркнул важность усиления готовности избирательных участков за рубежом и создания в них всех необходимых санитарных условий для обеспечения максимально безопасного процесса голосования соотечественников. Вместе с этим он обратил внимание на важность усиления работы со стороны МИД по возобновлению международного авиасообщения с зарубежными странами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166443/
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