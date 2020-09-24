В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой мужчина ставит галочку ручкой на листе бумаги, а затем с легкостью стирает чернила с помощью огня от зажигалки. В Центризбиркоме утверждают, что эта информация вводит в заблуждение избирателей.

«Голос за кадром говорит, что на избирательных участках в день голосования бюллетени будут подписываться именно такими чернилами, и призывает избирателей использовать собственные ручки», — отметили в ЦИК.

В Центризбиркоме отмечают, что на избирательных участках используются капиллярные ручки. «Обычные шариковые могут оставить след на сканере Автоматического считывающего устройства (АСУ), повредить его. Капиллярные ручки не загрязняют считывательную часть сканера, чернила не исчезают на бумаге при приближении огня», — отметили в комиссии.

Кроме того, использование огня, чтобы стереть отметку избирателя, невозможно, уверяют в ЦИК. «В состав членов избирательной комиссии входят представители политических партий и органов местного самоуправления. Во время голосования и при подсчете голосов избирателей присутствуют наблюдатели от политических партий и общественные наблюдатели, назначенные из некоммерческих организаций», — подчеркнул заместитель председателя ЦИК КР Абдыжапар Бекматов.