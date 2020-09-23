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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Президент Кыргызстана выступил на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выступил с видеопосланием на 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, последствия коронавируса сильно отразились на проблеме внешнего долга. «Выражаю благодарность «большой двадцатке» и международным финансовым институтам за решение приостановить платежи по долгам», — отметил глава государства.

Мы также просим поддержать наше предложение по глубокой реструктуризации внешнего долга в обмен на проекты устойчивого развития.

Сооронбай Жээнбеков

Он подчеркнул, что КР поддерживает реформы Генерального секретаря ООН, и напомнил, что республика выдвинула свою кандидатуру в непостоянные члены Совета безопасности на предстоящие годы.

«Мы также придаем большое значение защите прав человека, верховенству права и демократии. Просим поддержать нас на очередных выборах в Совет по правам человека. Как государство — член ООН Кыргызская Республика вносит свой вклад в ее развитие. Наши глобальные инициативы в сфере экологии, развития горных стран и сохранения исторического наследия были поддержаны международным сообществом. Кыргызстан придает особое значение укреплению взаимовыгодного сотрудничества в Центральной Азии», — сказал президент.

Еще одно видеопослание главы государства запланировано на саммите по биоразнообразию, организуемом 30 сентября в рамках юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как отмечается, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и действующими в настоящее время карантинными ограничениями в государствах — членах ООН и Нью-Йорке все мероприятия недели высокого уровня пройдут в онлайн-режиме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166134/
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