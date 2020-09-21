Глава Кыргызстана выступит с видеопосланием на сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Сегодня начнет свою работу Неделя высокого уровня 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. От имени Кыргызской Республики с видеопосланием выступит Сооронбай Жээнбеков. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, выступление покажут в штаб-квартире ООН сегодня вечером.

В рамках Недели высокого уровня также состоятся общие дебаты Генеральной Ассамблеи ООН, в которых 23 сентября Сооронбай Жээнбеков выступит с видеообращением.

Еще одно видеопослание главы государства запланировано на саммите по биоразнообразию, организуемом 30 сентября в рамках юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как отмечается, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и действующими в настоящее время карантинными ограничениями в государствах — членах ООН и в городе Нью-Йорке все мероприятия Недели высокого уровня пройдут в онлайн-режиме.