Люстрация для Жогорку Кенеша. Пора ограничить количество депутатских сроков

В преддверии парламентских выборов несколько партий заявили о необходимости люстрации. При этом не говорится, каким будет механизм. А без четких критериев это больше похоже на пиар-ход, далекий от реального выполнения на практике.

Люстрация — это ограничения для определенной категории лиц на занятие ими избираемых или иных государственных должностей.

Примером реальной люстрации из мировой практики может быть недопущение к работе в госорганах некоторых стран Восточной Европы (Чехия, Польша) лиц, сотрудничавших со спецслужбами коммунистических режимов.

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Конкретный восточноевропейский подход в Кыргызстане никогда широко не обсуждался. Идеи люстрации у нас носили общий характер, связанный с недовольством действиями государства на протяжении почти 30 лет. Выдвигались предложения не пускать во власть коррупционеров или всех тех, кто сотрудничал с режимом Аскара Акаева, Курманбека Бакиева или Алмазбека Атамбаева, либо, вообще, всех, кто был во власти.

Очевидно, что сам факт работы в период того или иного президента не может являться основанием для ограничений.

Такой механизм является слишком размытым, несправедливым, а потому не имеющим перспективы реализации. Что касается коррупционеров, то и без люстрации у нас в законе есть нормы, ограничивающие их право на занятие определенных должностей в системе госуправления.

Почему депутату можно все?

Между тем запрос на люстрацию со стороны общественности в республике действительно высок. Все это во многом вызвано усталостью от многолетнего присутствия одних и тех же лиц среди политической элиты страны без эффективной работы с их стороны.

В нашем государстве многие «вечные» нардепы буквально вросли в свои кресла и табличку сверху повесили — «мое, никому не отдам».

В Кыргызстане долгий политический багаж многих депутатов ЖК обычно трансформируется не в улучшение качества работы, а в труднообъяснимое повышение их материального положения, рост зазнайства и хамовитости.

Поэтому идея люстрации в стране может получить развитие не через прямой запрет, а через введение ограничительных мер в отношении лиц, претендующих на работу в высших органах государственной власти, избираемых народом.

Таковых у нас два — глава государства и парламент. Для президента давно есть норма, ограничивающая количество сроков — один шестилетний период, больше нельзя. Эта норма рассматривается как вполне демократичная и не ограничивающая право избирателей голосовать за достойного кандидата.

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А вот для парламента таких ограничений нет. Можно занимать депутатское кресло сколько угодно сроков, что многие и делают. У нас немало «вечных» народных избранников, которые переходят из одного созыва в другой.

Парламент для многих из них давно превратился в синекуру с массой приятных возможностей и минимумом ответственности.

Поэтому можно и нужно поставить заслон и здесь — ограничить количество сроков, на которые можно избираться депутатом. Двух или максимум трех депутатских сроков вполне достаточно, чтобы политик реализовал свои политические планы и показал, на что он способен или неспособен.

О международном опыте

Механизм ограничения для депутатов национальных парламентов является не новым. В ряде государств есть такие законодательные нормы: в Боливии (не более двух последовательных сроков), Коста-Рике (не более одного последовательного срока), Эквадоре (не более двух последовательных сроков). В Мексике существует общее ограничение в два срока для сенаторов. На Филиппинах для сенаторов — два срока, для депутатов палаты представителей — три.

В Швейцарии, Франции и Италии в разное время широко обсуждался этот вопрос. Там данные инициативы пока не получили законодательного закрепления, но, например, в Италии существует неформальное ограничение на третий срок для депутатов, принадлежащих к «Движению пяти звезд», закрепленное в их этическом кодексе.

На региональном уровне ограничение количества депутатских сроков используется относительно шире. Они есть в различных региональных законодательных органах в Боливии, Бразилии, Эквадоре, Перу, Италии, Корее, США, на Тайване.

За и против

Вообще, институт ограничения депутатских сроков во всем мире имеет как сторонников, так и противников.

1 Аргументы за: Аргументы за:

способствует более динамичному обновлению политической элиты страны;

при неограниченности сроков политик привыкает к привилегированному положению и тратит много времени и ресурсов на переизбрание, а не на выполнение прямых обязанностей, полезных для избирателей;

является своеобразным противоядием от концентрации власти в руках конкретных депутатов, по много сроков заседающих в парламенте. Концентрация власти в свою очередь резко повышает риски коррупции и лоббизма интересов отдельных бизнес- и криминальных групп;

у общественности не возникает чувства усталости от одних и тех же лиц, которые зачастую заняты своими личными делами и лишь в пиар-целях время от времени показывают публичную активность.

Следует отметить, что это особенно важно в условиях Кыргызстана, где сформировалась своеобразная каста «вечных» законодателей, которые давно исчерпали свой политический ресурс и не могут принести ничего полезного республике.

Именно из такого рода депутатов в стране, за некоторым исключением, состоит группа влиятельных политиков, имеющих ресурсы и наработанную годами сеть по постоянному переизбранию олигархов или давно забронзовевших политиков.

Следовательно, именно они во многом ответственны за такие негативные явления, как подкуп избирателей и другие нарушения избирательного законодательства.

Законодательное ограничение количества депутатских сроков позволит естественным, а не революционным, путем заменить «вечных» депутатов более динамичными, хотящими и умеющими работать на благо избирателей.

2 Аргументы против: Аргументы против:

Основным является то, что это недемократично и ограничивает право избирателей голосовать за того, за кого они хотят.

На это можно ответить, что определенные ограничения нужны всегда.

Ограничение для президентов по количеству сроков давно стало нормой во всем мире и не воспринимается как нечто антидемократическое.

Депутаты парламента являются представителями народа, избираемыми всенародно, поэтому ограничения, направленные на улучшение качества их работы, являются не антидемократичными, а, напротив, способствующими улучшению качества демократии.

В качестве важного аргумента против часто выдвигается еще один тезис о том, что в результате ограничения сроков некоторые политики, имеющие большой опыт, не смогут больше переизбираться и, следовательно, их потенциал будет утерян для общества.

В ответ следует отметить, что, возможно, это актуально для Европы или других регионов мира с развитой демократией, но в Кыргызстане, за редким исключением, практически нет «опытных» политиков, чей потенциал настолько важен для республики, что ему стоило бы позволить переизбираться в парламент неограниченное количество раз.

В крайнем случае таких людей всегда можно задействовать в работе исполнительной ветви власти либо использовать их потенциал в общественно-политической деятельности вне парламента.

Можно приносить много пользы, не занимая депутатское кресло, создавая и реализуя общественно полезные проекты либо работая в бизнесе или социальной сфере.

Как ввести ограничение на количество депутатских сроков

Я бы предложил ввести общее ограничение в два депутатских срока. В некоторых странах применяется формулировка «не более двух сроков подряд», а в некоторых без указания на последовательность сроков.

В условиях нашей страны желательно ввести ограничение без указания последовательности сроков, чтобы избежать игр, когда, посидев два срока, депутат пропускает один и потом вновь хочет надолго засесть в парламенте. Двух сроков без указания их последовательности вполне достаточно, чтобы нардеп проявил свои лучшие качества и отработал с пользой для государства.

Внесение изменений в законодательство можно осуществить двумя способами: либо изменив Конституцию, либо, не меняя ее, внести изменения в Закон «О выборах президента и депутатов ЖК».

Второй путь представляется более простым и эффективным.

В заключение следует сказать, что вполне логично ожидать несогласия и даже сопротивления вышеуказанным ограничениям со стороны ряда влиятельных политиков, чьи возможности последующего переизбрания будут ограничены.

Но гораздо важнее, что думает по этому поводу общественность. Необходимо в ближайшее время запустить широкую дискуссию, чтобы всесторонне обсудить этот актуальный для Кыргызстана вопрос.