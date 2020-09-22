Выборы-2020. Политические партии уже потратили более 500 миллионов сомов

Контрольно-ревизионная группа ЦИК предоставила информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных политических партий.

С 9 июля по 18 сентября партия «Мекеним Кыргызстан» собрала 108 миллионов 215 тысяч 641 сом, израсходовала 105 миллионов 53 тысячи 771.

У партии «Биримдик» — 97 миллионов 408 тысяч 300 сомов. Траты составили 89 миллионов 602 тысячи 259.



«Кыргызстан» собрал 90 миллионов 539 тысяч 602 сома, потратил — 88 миллионов 407 тысяч 824.

У «Ата Мекена» на счете 47 миллионов 945 тысяч 134 сома, израсходовано 41 миллион 986 тысяч 511.



Партия «Бир Бол» собрала 38 миллионов 537 тысяч 293 сома, потратила 38 миллионов 520 тысяч 449.

У «Замандаша» — 37 миллионов 292 тысячи сомов. Израсходовано 37 миллионов 278 тысяч 196.

Партия «Республика» собрала 30 миллионов 116 тысяч 655 сомов, а потратила 29 миллионов 956 тысяч 836.

У «Мекенчила» — 13 миллионов 60 тысяч 175 сомов. Траты составили 12 миллионов 360 тысяч 334.

Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов собрала 10 миллионов 169 тысяч 500 сомов. Израсходовано — 10 миллионов 117 тысяч 303.

«Социал-Демократы» получили 9 миллионов 423 тысячи 360 сомов, потратили 9 миллионов 234 тысячи 112.



«Ордо» собрала 8 миллионов 314 тысяч сомов, израсходовала 8 миллионов 287 тысяч 508.

Партия «Бутун Кыргызстан» собрала 7 миллионов 629 тысяч 524 сома, а потратила 6 миллионов 981 тысячу 208.

У «Реформы» на счете 7 миллионов 539 тысяч 662 сома. Израсходовано — 7 миллионов 259 тысяч 269.

У «Ыйман нуру» — 7 миллионов 63 тысячи 800 сомов. Расходы составили 6 миллионов 562 тысячи 480.

«Мекен Ынтымагы» собрала 7 миллионов 39 тысяч 210 сомов, потратила 6 миллионов 986 тысяч 882.

«Чон казат» получил 6 миллионов 688 тысяч 914 сомов, израсходовал 6 миллионов 192 тысячи 666.

Всего партии собрали 526 миллионов 982 тысячи 770 сомов, из которых уже потратили 504 миллиона 787 тысяч 608.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.