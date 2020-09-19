В Кыргызстане на начало июля 2020 года в системе здравоохранения работают 72 тысячи 284 человека, из них 13 тысяч 722 специалиста с высшим медицинским образованием, 33 тысячи 740 — со средним медицинским образованием. Таким образом, на 10 тысяч населения приходится примерно 21 врач.

В 2018 году Министерство здравоохранения КР провело оптимизацию для более эффективного распределения бюджета и человеческого ресурса в сфере здравоохранения. Однако оптимизация не привела к однозначным результатам. Нагрузка, например, врача-терапевта должна по нормативам составлять 300 пациентов в месяц, что означает примерно 13-16 пациентов в день, однако в реальности врачи обслуживают в среднем в два раза больше пациентов и тратят в два раза меньше предусмотренных 30 минут времени на одного пациента. В регионах врачи вместо 10-15 пациентов за три часа работы принимают порой более 30 пациентов, тратя на их осмотр менее пяти минут.

Несмотря на попытки увеличения финансирования системы здравоохранения, средняя заработная плата медицинских работников остается ниже среднего показателя по стране — 10 тысяч 750 сомов.

Основная проблема здравоохранения — это квалифицированная рабочая сила, врачи. На сегодняшний день очень много врачей уезжают за рубеж, поскольку там они могут получать более высокую заработную плату и развиваться профессионально, Кыргызстан же отстает в вопросах современной медицины. Одним из отрицательных показателей в настоящее время можно считать нехватку почти 1,5 тысячи семейных врачей.

В связи с пандемией встал вопрос о статусе врачей, так как основная нагрузка в период распространения болезни легла на их плечи. Однако не было никаких инструментов защиты и поддержки медицинских работников, и, как следствие, доходило до рукоприкладства в отношении врачей со стороны родственников больных, также в случае заражения коронавирусом медицинский работник оставался один на один с болезнью.

В связи с этим правительство приняло меры по повышению финансирования этой сферы. В результате врачи, работающие в инфекционных отделениях, реанимации, вирусологических лабораториях, обсерваторах или мобильных бригадах, за 29 дней в общем должны были получать 72 тысячи сомов. Однако, по данным председателя комиссии по компенсационным выплатам Минздрава Индиры Джумабаевой, компенсацию получили только семьи медиков, умерших от коронавируса, по остальным вопрос все еще рассматривается.

Для модернизации медицины и улучшения качества жизни врачей партия «Кыргызстан» предлагает:

Освободить медицинских работников, получающих заработную плату из бюджета, от выплаты подоходного налога, если зарплата после выплат налогов ниже среднереспубликанского уровня среднемесячной заработной платы. Данная мера позволит повысить заработную плату на 10 процентов тем, кто получает менее 18 тысяч сомов. Создать условия для развития коммерческой медицины:

— освободить от налогов доходы, полученные от предоставленных услуг, связанных с лечением или проведением операций определенных тяжелых болезней (онкология, туберкулез и так далее) и пересадкой органов;

— освободить от налогов иностранных лиц, получивших доход от предоставления услуг, связанных с лечением, проведением операций определенных тяжелых болезней и пересадкой органов;

— создать удобный визовый или безвизовый режим для лиц, предоставляющих услуги, связанные с лечением, проведением операций определенных тяжелых болезней и пересадкой органов;

— создать удобный визовый режим для тех, кто приезжает для лечения болезней, а также их родных (сопровождающих).

3. Освободить от всех налоговых, таможенных и других выплат медицинское оборудование и изделия, ввозимые в Кыргызстан:

— для развития отечественной медицины необходимо создать все условия, чтобы медицинские учреждения были оснащены самыми передовыми технологиями.

4. Предусмотреть определенные привилегии медицинским работникам:

— освободить от уплаты или снизить стоимость коммунальных платежей;

— предусмотреть возможность получать оплачиваемый отпуск после 9 месяцев непрерывной работы (вместо 11 месяцев).

5. Разработать программу стимулирования молодых врачей, в том числе выпускников медицинских вузов, для работы в сельской местности. Программа должна предполагать предоставление врачам жилья и земельного участка, беспроцентных кредитов, «депозита молодого врача».

Забота о медицинском работнике — одна из приоритетных целей партии «Кыргызстан». Тот, кто спасает жизнь, должен иметь самый высокий уровень жизни.

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Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан» уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94 от 06.08.2020).