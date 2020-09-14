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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Кыргызстан заинтересовался электронным дистанционным голосованием

Чрезвычайный и Полномочный Посол Аликбек Джекшенкулов принял участие во встрече с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой. На ней также присутствовали послы Казахстана и Таджикистана. Отмечается, встреча проходила по случаю Единого дня голосования в Российской Федерации.

По словам Аликбека Джекшенкулова, России удалось организовать электронное дистанционное голосование, позволившее в условиях пандемии коронавирусной инфекции реализовать гражданам свои конституционные избирательные права, и этот опыт интересен Кыргызстану.

В свою очередь Элла Памфилова сказала, что ЦИК РФ изучает опыт коллег из Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана и может «многому поучиться».

Отметим, на территории Российской Федерации образованы 11 участковых избирательных комиссий, две при посольстве в Москве, а другие — в крупных городах России. Всего за пределами Кыргызстана открыты 44 избирательных участка.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.


Ссылка: https://24.kg/vlast/164993/
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