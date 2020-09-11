Выборы-2020. Прокуратура начала проверку публикаций в СМИ и соцсетях о подкупах

Генеральная прокуратура наблюдает за публикациями в соцсетях и СМИ и выявляет нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, по ряду выявленных нарушений начаты досудебные производства и проводятся следственные мероприятия.

«Например, в социальной сети Facebook появилась беседа жителей Кара-Суйского района Ошской области о подкупе голосов избирателей за 5 тысяч сомов. В настоящее время по этому делу проводятся следственные мероприятия. Также проверяется информация о сборе паспортов сотрудников медучреждения в Бишкеке, которая также появилась в социальных сетях», — говорится в сообщении ГП КР.

В милицию обратились представители общественного фонда «Общее дело», которые заявили, что директор школы-гимназии № 64 принуждает учителей собирать персональные данные родителей учеников и передавать секретарю участковой избирательной комиссии. В ходе проверки выяснено, что директор учебного заведения также является председателем УИК. В настоящее время по данному делу ведется расследование.

Всего было рассмотрено свыше 30 публикаций и 8 обращений граждан по нарушениям избирательного процесса.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.