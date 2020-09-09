13:02
USD 78.73
EUR 92.97
RUB 1.04
Власть

В Кыргызстане отмечают День комуза. Соотечественников поздравил президент

Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем комуза. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Поздравляю с Днем комуза — гордостью нашей национальной культуры, особым символом народного творчества!» — говорится в сообщении.

Президент отметил, что для нашего народа комуз — это не просто традиционный музыкальный инструмент. Наряду с вершиной нашей культуры — эпосом «Манас», неиссякаемое наследие, через мелодии поведающее о славном пути предков будущим поколениям.

«Сколько лет прошло, сколько эпох пережили. Великая история нашего народа осталась в мелодиях комуза, которая передается из поколения в поколение, проливая свет на наш духовный мир и пробуждая национальную гордость», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Замечательные произведения, созданные посредством комуза, становятся известными на международной арене своей философской глубиной и музыкальным разнообразием.

Сооронбай Жээнбеков

Президент надеется, что День комуза, который отмечается второй год, станет хорошей традицией и дальше будет занимать достойное место в культурной жизни республики.

Напомним, новый праздник появился в 2019 году. Его ввели для консолидации общества и укрепления единства народа Кыргызстана, а также для расширения межкультурного диалога этнических сообществ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164554/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
День независимости Кыргызстана. О чем говорил в поздравлении Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков рассказал о вкладе госслужащих в развитие Кыргызстана
Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с Днем России
Президент Кыргызстана поздравил работников финансовой и экономической сферы
Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Международным днем защиты детей
Сооронбай Жээнбеков поздравил военнослужащих Кыргызстана с Днем Вооруженных сил
Президент Кыргызстана поздравил пограничников с​ профессиональным праздником
Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт
Сооронбай Жээнбеков поздравил работников банков с профессиональным праздником
Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин поздравили друг друга с Днем Победы
Популярные новости
Запрет гражданам Кыргызстана на&nbsp;въезд в&nbsp;Россию может быть снят в&nbsp;ближайшее время Запрет гражданам Кыргызстана на въезд в Россию может быть снят в ближайшее время
Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и&nbsp;безработные. Кто в&nbsp;списке &laquo;Замандаша&raquo; Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и безработные. Кто в списке «Замандаша»
Еще один скандальный законопроект президент вернул в&nbsp;парламент с&nbsp;возражениями Еще один скандальный законопроект президент вернул в парламент с возражениями
Выборы-2020. Доверенный, швея, рыбак, грубиян. Кто еще в&nbsp;списке &laquo;Республики&raquo; Выборы-2020. Доверенный, швея, рыбак, грубиян. Кто еще в списке «Республики»
Бизнес
Осенний ценопад: Dos Credobank снизил ставки по&nbsp;кредитам Осенний ценопад: Dos Credobank снизил ставки по кредитам
MegaCom увеличил мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;во&nbsp;всех областях Кыргызстана MegaCom увеличил мощность и охват сети 4G во всех областях Кыргызстана
Как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; с&nbsp;баланса телефона через &laquo;О!Деньги&raquo; Как пополнить карту «Тулпар» с баланса телефона через «О!Деньги»
Акция продолжается! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
9 сентября, среда
12:41
Выборы-2020. Сколько средств собрали и потратили политические партии Выборы-2020. Сколько средств собрали и потратили полити...
12:26
В Кыргызстане заработают пункты учета товаров в рамках торговли с ЕАЭС
12:21
За сутки доллар в Кыргызстане подорожал еще на 30 тыйынов
12:10
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 сентября
12:03
Выборы-2020. В суде по жалобе партии «Бутун Кыргызстан» показания дает член ЦИК