В Кыргызстане отмечают День комуза. Соотечественников поздравил президент

Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем комуза. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Поздравляю с Днем комуза — гордостью нашей национальной культуры, особым символом народного творчества!» — говорится в сообщении.

Президент отметил, что для нашего народа комуз — это не просто традиционный музыкальный инструмент. Наряду с вершиной нашей культуры — эпосом «Манас», неиссякаемое наследие, через мелодии поведающее о славном пути предков будущим поколениям.

«Сколько лет прошло, сколько эпох пережили. Великая история нашего народа осталась в мелодиях комуза, которая передается из поколения в поколение, проливая свет на наш духовный мир и пробуждая национальную гордость», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Замечательные произведения, созданные посредством комуза, становятся известными на международной арене своей философской глубиной и музыкальным разнообразием. Сооронбай Жээнбеков

Президент надеется, что День комуза, который отмечается второй год, станет хорошей традицией и дальше будет занимать достойное место в культурной жизни республики.

Напомним, новый праздник появился в 2019 году. Его ввели для консолидации общества и укрепления единства народа Кыргызстана, а также для расширения межкультурного диалога этнических сообществ.