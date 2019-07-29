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Общество

В Кыргызстане новый праздник — День комуза

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О Дне комуза». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Традиционную музыку как неотъемлемую часть духовной культуры кыргызского народа невозможно представить без комуза», — говорится в документе.

Отмечается, что в нынешних условиях необходимо придать комузу новое значение, он должен стать символом единства культурного многообразия кыргызстанцев. «Культурная интеграция народа КР станет основой мира, согласия в обществе и социально-экономического развития страны», — подчеркивается в указе.

День комуза будет праздноваться 9 сентября ежегодно.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
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