Выборы-2020. Центризбирком опубликовал списки и программы партий

Центризбирком опубликовал списки кандидатов в депутаты от политических партий, допущенных к выборам. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Списки размещены на сайте talapker.shailoo.gov.kg. На портале избиратель также может ознакомиться с общей информацией о каждой политорганизации, ее программе, отчете о движении средств избирательного фонда.

Фото talapker.shailoo.gov.kg. Скриншот главной страницы сайта

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. ЦИК 3 сентября зарегистрировал для участия в них 15 партий, от которых выдвигалось 1 тысяча 912 кандидатов.