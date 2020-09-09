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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Центризбирком опубликовал списки и программы партий

Центризбирком опубликовал списки кандидатов в депутаты от политических партий, допущенных к выборам. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Списки размещены на сайте talapker.shailoo.gov.kg. На портале избиратель также может ознакомиться с общей информацией о каждой политорганизации, ее программе, отчете о движении средств избирательного фонда.

talapker.shailoo.gov.kg
Фото talapker.shailoo.gov.kg. Скриншот главной страницы сайта

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. ЦИК 3 сентября зарегистрировал для участия в них 15 партий, от которых выдвигалось 1 тысяча 912 кандидатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164527/
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