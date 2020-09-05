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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала 1 тысячу 912 кандидатов в депутаты

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала 1 тысячу 912 кандидатов в депутаты от 15 политических партий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

По ее данным, зарегистированные политобъединения всего выдвинули 1 тысячу 957 претендентов, из них 45 исключены из списков по собственным заявлениям.

В парламент баллотируются 618 женщин, или 32,32 процента от общего числа. 

Напомним, что Центризбирком допустил к выборам 15 политических партий.

Сегодня, 4 сентября, началась предвыборная агитация.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164168/
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