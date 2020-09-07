Евразийство и межнациональное согласие. Партия «Биримдик» озвучит свою программу

В партии «Биримдик» озвучили основные тезисы своей предвыборной программы.

Сегодня Кыргызстан вновь стоит на пороге выборов — выборов, которые определят дальнейший вектор развития страны на ближайшие 10-15 лет.

За последние 29 лет у нас появились частная собственность, свободные СМИ, выборность власти, политическая конкуренция, рыночная экономика. Мы обязаны все это сохранить, при этом должны считаться с реальным положением дел в нашей стране на данный момент. Определяя свою программу, партия учитывает нынешнее состояние Кыргызстана.

Предлагаем принять «Демократический социализм» и «Евразийство» как концепцию социальной, экономической и политической жизни общества.

Евразийский выбор заключается в том, что народы, проживающие в одном пространстве — на территории Евразии — лучше понимают друг друга, поскольку между ними уже существуют многовековые связи на всех уровнях: духовном, историческом, этническом, культурном, политическом и экономическом. Народы Евразии связаны одной исторической судьбой и общностью цивилизации.

Демократический социализм — вершина евразийских представлений о правде и справедливости.

Демократическому социализму свойственно сохранение и защита прав и свобод граждан, смешанная рыночная экономика и достаточный уровень государственного регулирования.

Главной целью партии «Биримдик» является построение социального государства, обеспечивающего достойную жизнь и свободное развитие граждан.

Партия приложит все силы, чтобы государство на законодательном уровне взяло на себя ответственность за:

формирование здорового и образованного общества;

общественный прогресс на основе социально ориентированных реформ;

укрепление межнациональной дружбы;

продвижение интеграции страны в мировое сообщество — органичное, соответствующее национальным интересам, конструктивное взаимодействие с другими государствами и международными организациями;

установление принципов народовластия, то есть ориентации политической и общественной жизни на широкие слои населения, на их включение в самые разные сферы экономической, политической, социальной жизни.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.