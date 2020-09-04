Выборы-2020. Семь участков в Бишкеке не оснащены пандусами и поручнями

Генеральная прокуратура проводит проверку соблюдения органами исполнительной власти и местного самоуправления требований закона о подготовке избирательных участков для голосования, сообщили в ведомстве.
Уточняется, что особое внимание уделяется тому, созданы ли условия для реализации избирательных прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Установлено, что отдельные помещения избирательных участков не были оборудованы специальными приспособлениями — пандусами, поручнями, кнопками вызова помощи, отвечающими потребностям избирателей с ОВЗ, а также не обеспечены телефонной связью.
Органами прокуратуры внесены семь предписаний об устранении нарушений закона, по которым принимаются соответствующие меры.
С сегодняшнего дня начинается агитация. Она заканчивается в день тишины — 3 октября.
В день тишины пройдет голосование вне помещений.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.