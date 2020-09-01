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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Турсунбай Бакир уулу пожаловался в ЦИК на партию «Бутун Кыргызстан»

Экс-депутат Жогорку Кенеша Турсунбай Бакир уулу подал в ЦИК жалобу на партию «Бутун Кыргызстан» и ее лидера Адахана Мадумарова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в письме заявитель требует не регистрировать список политорганизации, поскольку он сфальсифицирован.

Турсунбай Бакир уулу утверждает, что на съезде партии был утвержден другой перечень кандидатов в депутаты, но спустя сутки Адахан Мадумаров вместе с другими претендентами на мандаты — экс-замминистра внутренних дел Курсаном Асановым, приостановившим исполнение обязанностей заместителя секретаря Совбеза Омурбеком Суваналиевым и представителем кандидата в депутаты Муратбека Малабаева — изменил список, передвинув Турсунбая Бакир уулу с 18-го на 22-е место, а после и вовсе исключил.

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«Это грубое нарушение избирательного законодательства. Список, утвержденный тайным голосованием на съезде политобъединения, не может изменяться», — указывает в жалобе экс-депутат ЖК.

К письму он прилагает копии протоколов съезда партии «Бутун Кыргызстан», первоначальный вариант списка, принятый на съезде, и видеозапись партийного собрания.

Ранее, напомним, Турсунбай Бакир уулу заявлял, что подаст в суд

В течение десяти календарных дней со дня принятия документов Центризбирком проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям избирательного законодательства и регистрирует либо выносит мотивированное решение об отказе в регистрации. Проверка проводится в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия, утвержденной законодательством.

Агитация начинается 4 сентября. 

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163622/
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