За самоотверженную борьбу с COVID-19 Сооронбай Жээнбеков наградил медиков

Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики». Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, награды присуждены «за самоотверженный и добросовестный труд, стойкость и терпение, преданность гражданскому долгу, профессионализм в деле спасения человеческих жизней, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)».

Медаль «Данк» получили девять человек. Почетного звания «Заслуженный врач Кыргызской Республики» удостоился 21 медик, еще 60 человек получили почетные грамоты.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, коронавирус зарегистрировали у 3 тысяч 116 медиков, выздоровели — 2 тысячи 409 человек.