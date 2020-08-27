В Кыргызстане еще у двух медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали два случая заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, один случай зафиксирован в Баткенской области и еще один — в Джалал-Абадской. За сутки из стационаров с выздоровлением выписано 7 медработников.

Всего за весь период коронавирус зарегистрировали у 3 тысяч 116 медиков, выздоровели — 2 тысячи 409 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.