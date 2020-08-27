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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Еще одна партия будет отстранена от участия в парламентской гонке

Еще одна партия будет отстранена от участия в парламентской гонке. Об этом 24.kg сообщил руководитель информационного отдела ЦИК Руслан Изреков.

По его словам, партия «Актив» передала в ЦИК все необходимые для регистрации документы, однако не внесла до 24 августа избирательный залог размером 5 миллионов сомов, как этого требует закон.

Нет банковской справки об уплате 5 миллионов сомов и у партии «Мекен Ынтымагы». Однако, как заверили в штабе политобъединения, нужная сумма внесена, а документ передадут в ЦИК на днях. 

В течение 10 календарных дней со дня принятия документов ЦИК проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям избирательного законодательства и регистрирует либо выносит мотивированное решение об отказе в регистрации. Проверка проводится в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия, утвержденного законодательством.

Агитация начинается 4 сентября. 

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163385/
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