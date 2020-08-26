Патрульная служба милиции в городе Ош начнет работу с декабря 2020 года

Президент Сооронбай Жээнбеков принял руководителя экспертной рабочей группы по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, Тамерлана Ибраимова и секретаря Совета безопасности Дамира Сагынбаева. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Тамерлан Ибраимов предоставил информацию о результатах реформы, работы Патрульной службы милиции в Бишкеке и проводимых мероприятиях по созданию ПСМ в Оше.

Отмечено, что сотрудники Патрульной службы милиции по столице с 1 января по 31 июля 2020-го обслужили более 34 тысяч вызовов по линии 102.

За семь месяцев по горячим следам раскрыты 320 преступлений и более тысячи проступков.

По нарушениям Правил дорожного движения составлено более 85 тысяч протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 1 тысяча 498.

По информации пресс-службы, согласно статистическим данным, после запуска ПСМ ситуация в Бишкеке стала налаживаться, а граждане все больше начинают доверять работникам милиции и чувствовать свою безопасность.

В настоящее время, как заявил Тамерлан Ибраимов, в рамках проекта по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения идет создание патрульной службы милиции в южной столице со штатной численностью в 219 единиц.

Ожидается, что ПСМ в Оше начнет работу с декабря этого года.

Руководитель экспертной рабочей группы добавил, что в 2021-м начнется формирование патрульной службы милиции в остальных регионах республики.

Секретарь Совбеза заметил, что патрульная милиция за время своей деятельности оправдывает свои основные цели — искоренение коррупционных проявлений в органах внутренних дел и повышение доверия граждан страны к их работе.

В пресс-службе сказали, что Сооронбай Жээнбеков с удовлетворением отметил положительные результаты реформирования подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность.

Президент еще раз подчеркнул важность справедливой и прозрачной работы членов конкурсной комиссии по набору кандидатов в ПСМ, которая должна отобрать самых лучших и не запятнавших свою репутацию кандидатов.