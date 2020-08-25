В Кыргызстане определен перечень из 715 сел, не имеющих доступа к чистой воде

Сооронбай Жээнбеков провел онлайн-совещание с и. о. директора Государственного агентства водных ресурсов Абдыбаем Джайлообаевым. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, во встрече принял участие и заместитель главы агентства Сайпидин Момунов.

Абдыбай Джайлообаев представил информацию о проведении в 2020 году строительных работ на 12 ирригационных объектах Баткенской, Ошской и Нарынской областей. В скором времени планируется начать работы над крупным проектом — строительством дюкера «Максат» в Лейлекском районе Баткенкой области.

Заместитель директора Госагентства Сайпидин Момунов напомнил, что определен перечень из 715 сел, не имеющих доступа к чистой воде. В приоритетном порядке к первой категории отнесены 546 сел, из которых в 455 селах уже есть источники финансирования, а по остальным ведутся переговоры с международными партнерами по развитию.

Из указанных 546 сел 80 запланировано полностью обеспечить чистой водой в 2020 году при активном содействии донорского сообщества.

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков провел онлайн-совещание с руководством Госагентства водных ресурсов

За семь месяцев года завершено строительство объектов питьевого водоснабжения в 15 селах. В целом с 2018 года доступ к чистой воде обеспечен в 122 селах.

Отмечено, что ведется работа по цифровизации деятельности Госагентства, установлены онлайн-информационные базы, проводится работа по интеграции в систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук». Такие меры позволят автоматизировать систему учета водных ресурсов, повысить эффективность и прозрачность реализации различных проектов.

Читайте по теме Веерных отключений зимой в Кыргызстане не будет, обещают чиновники

Сооронбай Жээнбеков отметил особую важность расширения ирригационных систем и систем водоснабжения населенных пунктов, которые являются основой социально-экономического развития страны.

Президент отметил важность обеспечения прозрачности тендерных процедур и устранения коррупционных схем, напомнив, что в прошлом подобные проблемы не позволили довести до конца отдельные проекты по обеспечению населения чистой водой.

Он подчеркнул необходимость налаживания эффективной работы с донорскими организациями, отметив, что грантовая составляющая выделяемых средств на реализацию проектов должна быть не менее 50 процентов.

Президент также остановился на необходимости ускорения процесса внедрения цифровизации в деятельность Государственного агентства водных ресурсов, обратил внимание на важность контроля за расходом воды в водохранилищах страны и скорейшего внедрения единой автоматизированной системы учета поливной воды.

Глава государства призвал руководство Госагентства усилить контроль за реализуемыми проектами, выезжать в регионы и лично знакомиться с ходом строительных работ.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что реализация национальных проектов по обеспечению населения чистой водой и расширению ирригационных систем находится под его особым контролем.