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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Лидер «Кыргызстана» подаст в суд, если партию снимут с гонки

Лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев заявил 24.kg, что подаст на ЦИК в суд, если политорганизацию снимут с предвыборной гонки.

По его словам, если Центризбирком примет такое решение, то оно незаконно и необоснованно, поскольку партия сдала накануне все документы.

Он считает, что на главу ЦИК Нуржан Шайлдабекову представители некоторых партий оказывают давление.

Ранее сообщалось, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». На фото, появившихся в Сети, четко видно, что в регистрационном журнале ЦИК исправлено время подачи документов партии «Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/vlast/163284/
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