Выборы-2020. Еще три партии отказались от участия в выборах

Еще три партии отказались от участия в предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщает сегодня информационный отдел ЦИК.
Уточняется, об отказе от участия в выборах и отзыве своих уполномоченных представителей уведомили политические партии «Адам-Демократ», «Буткул жаштар саясий партиясы» и «Таза коом» (Чистое общество). Таким образом, список политорганизаций, которые передумали бороться за мандаты, выглядит так:
1. Аграрная партия.
2. «Демократ».
3. Партия коммунистов Кыргызстана.
4. «Эмгек» (Партия труда).
5. «Бирик» (объединилась с «Мекеним Кыргызстан»).
6. «Таза коом» (объединилась с партией «Кыргызстан»).
7. Народно-демократическая партия Кыргызстана.
8. «Ар-Намыс».
9. «Бийлик элге» (Власть народу).
10. «Единство народа Кыргызстана» (объединилась с «Ыйман нуру»).
11. Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК).
12. «Кут».
13. «Ак Калпак».
14. «Уулу Журт» (объединилась с партией «Кыргызстан»).
15. «Адам-Демократ».
16. «Буткул жаштар саясий партиясы».
Регистрация уполномоченных представителей политических партий отменена, их регистрационные свидетельства признаны недействительными.
Сегодня до 18.00 уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.
Агитация начинается 4 сентября.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.