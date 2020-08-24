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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Еще три партии отказались от участия в выборах

Еще три партии отказались от участия в предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщает сегодня информационный отдел ЦИК.

Уточняется, об отказе от участия в выборах и отзыве своих уполномоченных представителей уведомили политические партии «Адам-Демократ», «Буткул жаштар саясий партиясы» и «Таза коом» (Чистое общество). Таким образом, список политорганизаций, которые передумали бороться за мандаты, выглядит так: 

1. Аграрная партия.

2. «Демократ».

3. Партия коммунистов Кыргызстана.

4. «Эмгек» (Партия труда).

5. «Бирик» (объединилась с «Мекеним Кыргызстан»).

6. «Таза коом» (объединилась с партией «Кыргызстан»).

7. Народно-демократическая партия Кыргызстана.

8. «Ар-Намыс».

9. «Бийлик элге» (Власть народу).

10. «Единство народа Кыргызстана» (объединилась с «Ыйман нуру»).

11. Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК).

12. «Кут».

13. «Ак Калпак».

14. «Уулу Журт» (объединилась с партией «Кыргызстан»).

15. «Адам-Демократ».

16. «Буткул жаштар саясий партиясы».

Регистрация уполномоченных представителей политических партий отменена, их регистрационные свидетельства признаны недействительными.

Сегодня до 18.00 уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163162/
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