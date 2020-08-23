Выборы-2020. Темир Сариев отказался баллотироваться в депутаты седьмого созыва

Экс-премьер-министр Темир Сариев отказался от участия в парламентских выборах-2020. Договоренности партии «Ак шумкар», лидером которой он является, с партией «Бутун Кыргызстан» во главе с Адаханом Мадумаровым аннулированы. Темир Сариев объяснил 24.kg, почему принял такое решение.

По его словам, в случившемся виноват он сам.

«Так получилось, что в этих выборах я, как кандидат, не буду участвовать. Это мое решение, и оно принято мной без какого-либо давления со стороны. Во всем виноваты мои принципы, видимо. Мне жаль, что ранее не получился тандем с «Ата Мекеном», теперь вот с «Бутун Кыргызстаном». Но я никого не виню. Виноват только я сам. Я прошу прощения у моих избирателей, что так произошло», — сказал Темир Сариев.

Напомним, ранее Темир Сариев заключил союз с Омурбеком Текебаевым. Однако союз распался.

Лидер «Ак шумкара» намерен заниматься общественной работой и бизнесом.

В списке «Бутун Кыргызстана» он был на второй позиции.

По мнению экспертов, принципы экс-главы правительства не позволили ему перешагнуть собственные морально-этические позиции, они назвали поступок Темира Сариева примером политической порядочности.

До 18.00 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. При этом список кандидатов и сведения о них предоставляются в бумажном и электронном варианте согласно утвержденной ЦИК форме.

В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.