Выборы-2020. Партия «Мекенчил» огласила первую десятку предвыборного списка

Партии завершили выдвижение списков кандидатов, провели съезды и утвердили программы.

Партия «Мекенчил» огласила первую десятку своего предвыборного списка.

1. Камчыбек Ташиев. Ранее сопредседатель партии «Ата Журт». Не поддержал инициативу сопартийца Ахматбека Келдибекова присоединиться всем составом к партии «Мекеним Кыргызстан». Экс-спикер примкнул к последней с группой единомышленников.

2. Сабыр Жапаров. Брат отбывающего уголовное наказание за попытку захвата власти экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова.

3. Болоткан Кумаров. Бывший губернатор Чуйской области.

4. Жылдызкан Жолдошева. Экс-депутат парламента от партии «Ата Журт». Глава благотворительного фонда имени Курманджан датки. Для развития фонда добилась у властей выделения участка земли на южном побережье Иссык-Куля, пообещав построить там большой мемориальный комплекс, но по странной случайности там есть только зона отдыха.

5. Абсатар Сыргабаев. Глава сельской управы Барпы.

6. Эмилбек Абдыкадыров. Партнер в кыргызско-китайском предприятии «СЭЗ Ат-Баши». В феврале 2020 года местое население вышло на акции протеста против строительства в Нарынской области логистического центра, которое он иницировал.

7. Курманкул Зулушев. Депутат шестого созыва от фракции «Республика — Ата Журт». Тот самый нардеп, который иницировал очередную перекройку Конституции и назначение референдума. Широкая общественность и юристы подвергли инициативу резкой критике.

8. Клара Самат. Депутат шестого созыва, которую все знают, как Клару Кабилову. Бывший глава ЦИК, сбежавшая из страны после того, как рассказала общественности, что сын Курманбека Бакиева Максим оказывал на нее давление и запугивал.

9. Русланбек Тагаев. Сын бывшего министра связи Абдыжапара Тагаева

10. Равшан Сабиров. Экс-министр социального развития, в 2013 году осужденный Бишкекским городским судом и приговоренный к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на 3 года. В 2014-м освобожден.

До 18.00 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. При этом список кандидатов и сведения о них предоставляются в бумажном и электронном варианте согласно утвержденной ЦИК форме.

В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.