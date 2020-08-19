Окончательное решение о режиме обучения в школах примут в сентябре

Решение о том, как будут учиться школьники, будет принято в сентябре с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, 14 августа принято решение о том, что в школу с 1 сентября пойдут только ученики первого класса, остальные будут учиться дистанционно.

«Если осенью эпидемиологическая ситуация стабилизируется, возможно, другие ученики тоже пойдут в школу. Ближе к сентябрю мы пересмотрим график работы и общественного транспорта, в частности в Бишкеке. Это делается для удобства родителей школьников», — сказал Кубатбек Боронов.