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Власть

Окончательное решение о режиме обучения в школах примут в сентябре

Решение о том, как будут учиться школьники, будет принято в сентябре с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, 14 августа принято решение о том, что в школу с 1 сентября пойдут только ученики первого класса, остальные будут учиться дистанционно.

«Если осенью эпидемиологическая ситуация стабилизируется, возможно, другие ученики тоже пойдут в школу. Ближе к сентябрю мы пересмотрим график работы и общественного транспорта, в частности в Бишкеке. Это делается для удобства родителей школьников», — сказал Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162877/
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