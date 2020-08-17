Как правительство готовится к отопительному сезону, рассказал глава ГКПЭН

На сегодняшний день объем воды в Токтогульской ГЭС составляет 14,5 миллиарда кубометров. Об этом на брифинге сообщил председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов.

По его словам, такой объем воды на 2,3 миллиарда меньше по сравнению с аналогичной датой 2019 года. Выработка электроэнергии за семь месяцев составила 9 миллиардов киловатт-часов, что на 102,8 киловатт-часов меньше.

«Выработка теплоэнергии составила 1,5 миллиона гигакалорий, что на 59,7 миллиона гигакалорий больше показателя 2019 года. За семь месяцев по линии ОсОО «Газпром Кыргызстан» поступило 172,5 миллиона кубометров газа, что на 16,4 миллиона кубометров меньше 2019 года», — сказал Эмиль Осмонбетов.

Глава ГКПЭН добавил, что на сегодняшний день составляются договоры на поставку угля. Органы местных самоуправлений и аппараты полномочных представителей правительства в областях с наступлением осени откроют топливные базы точки продаж угля населению.

«На ТЭЦ Бишкека заключен договор на поставку 700 тысяч тонн угля. Будут объявлены конкурсы на поставку угля из Таш-Кумыра, а также импортного угля на 300 тысяч сомов. На закупку 20 тысяч тонн мазута для ТЭЦ города Оша заключен договор с ОАО «Кыргызнефтегаз». Всего планируется 768 топливных баз по всей стране», — сказал Эмиль Осмонбетов.