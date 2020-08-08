Как предприниматель может прокормить регионы, рассказал Сооронбай Жээнбеков

Президент Сооронбай Жээнбеков в очередном интервью радиостанции «Биринчи радио» затронул тему развития регионов.

Глава государства отметил, что долгие годы центральная власть не уделяла должного внимания развитию регионов, отдаленных высокогорных районов, поэтому люди уезжали туда, где есть возможность заработать, в том числе за пределы страны. Чтобы исправить ситуацию, три последние года объявлялись годами развития регионов.

«Мы должны создать условия для того, чтобы они возвратились в родное село, или хотя бы сделать так, чтобы подрастающее поколение, молодежь оставалась там, могла жить и зарабатывать на своей родной земле», — сказал президент.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что сегодня все возможности государства, бюджета, фондов, таких как Кыргызско-Российский фонд развития, а также привлеченные извне средства идут в регионы.

«Местным предпринимателям, которые намерены закупать и перерабатывать местную продукцию, скажем мясо, молоко, шерсть, кожу, знаменитый баткенский урюк или продукцию Таласа, должны быть предоставлены необходимые средства, нужно развивать промышленность в высокогорных районах, создавать рабочие места, что будет способствовать удержанию людей на местах, а также закупать продукцию местных фермеров и вывозить на экспорт», — сказал он.

Такой подход, по мнению главы государства, позволит решить проблемы комплексно. Предприниматель, получив необходимые средства, создаст рабочие места. У людей появится возможность кормить свои семьи, а предприниматель будет платить налоги в местный бюджет. У местных властей появятся средства, чтобы решать локальные проблемы.

Для фермеров и сельских предпринимателей предоставлены льготы по многим налогам, в особенности для тех, кто работает в приграничных и высокогорных районах.