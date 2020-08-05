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Власть

На границе с Казахстаном построят мост. Президент ратифицировал соглашение

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Кыргызстана и Казахстана о совместных действиях по строительству нового и реконструкции существующего моста между пунктами пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» (КР) и «Карасу-автодорожный» (РК). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, соглашение подписали 27 ноября 2019 года в Бишкеке, 25 июня 2020-го Жогорку Кенеш его ратифицировал.

«Целью соглашения является создание благоприятных условий для взаимной торговли, улучшения торгово-экономических связей между регионами путем реконструкции существующего и строительством нового моста между пунктами пропуска», — отметили в пресс-службе.

Мосты возведут одновременно каждая сторона на своей территории на паритетной основе. Ориентировочная стоимость строительства моста составляет 87 миллионов сомов. В период работ проезд транспорта временно приостановят.

Эксплуатация и содержание мостов будут осуществляться каждой стороной в пределах своей территории.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161703/
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