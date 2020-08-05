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Власть

Балбак Тулобаев решил продать служебную машину и купить карету скорой помощи

Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев решил продать или обменять один из служебных автомобилей, чтобы купить машину скорой помощи Караколу. Об этом 24.kg сообщил сам чиновник.

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По его словам, один автомобиль он оставляет в качестве служебного, а с авто первого заместителя полпреда вопрос решается.

«Я уже дал задание, как это сделать быстро и по закону. Если мы ее продадим, на полученные деньги купим карету скорой помощи. Может быть, кто-то захочет обменяться с нами. Этот вопрос на повестке дня», — сказал он.

Стало известно, что речь идет об автомобиле, на котором передвигался первый заместитель полпреда в регионе Дамир Монолдоров. Это его водитель установил на машине подложные номера.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161673/
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