Балбак Тулобаев решил продать служебную машину и купить карету скорой помощи

Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев решил продать или обменять один из служебных автомобилей, чтобы купить машину скорой помощи Караколу. Об этом 24.kg сообщил сам чиновник.
По его словам, один автомобиль он оставляет в качестве служебного, а с авто первого заместителя полпреда вопрос решается.
«Я уже дал задание, как это сделать быстро и по закону. Если мы ее продадим, на полученные деньги купим карету скорой помощи. Может быть, кто-то захочет обменяться с нами. Этот вопрос на повестке дня», — сказал он.
Стало известно, что речь идет об автомобиле, на котором передвигался первый заместитель полпреда в регионе Дамир Монолдоров. Это его водитель установил на машине подложные номера.