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Власть

Для дистанционного обучения должны быть созданы максимально комфортные условия

Под председательством первого вице-премьер-министра Алмазбека Баатырбекова состоялось очередное заседание республиканского штаба по реализации концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан — 2019-2023». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что подведены итоги за первое полугодие. Алмазбек Баатырбеков заявил, что в сложившихся условиях особое внимание необходимо уделить цифровизации регионов, в том числе сферы образования, предоставлению электронных услуг населению, развитию электронного взаимодействия между государственными органами, бизнесом и гражданами.

Глава Госкомсвязи Алтынбек Исмаилов сказал, что сейчас ведется работа по реализации проекта «Санарип аймак», внедрению системы электронного документооборота INFODOCS и системы управления человеческими ресурсами e-Kyzmat.

По итогам первого полугодия через систему «Тундук» совершено около 51 миллиона транзакций.

На госпортале электронных услуг доступны 191 услуга и сервис. Посредством мобильных приложений — более 89 государственных и муниципальных услуг.

Алмазбек Баатырбеков заметил, что особое внимание необходимо уделить контентной части и обеспечению доступом к высокоскоростному интернету в регионах, ведь зачастую ввиду низкой скорости интернета учащиеся не могут полноценно освоить учебные материалы.

«Наша задача — создать максимально эффективные условия для дистанционного обучения. Уверен, что общими усилиями мы сможем победить коронавирусную инфекцию и дети смогут вернуться за школьные парты», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161100/
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