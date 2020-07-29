Кылычбека Султана допросили в ГКНБ по делу о насильственном захвате власти

Бывшего посла Кыргызстана в Малайзии и Южной Корее Кылычбека Султана допрашивали в ГКНБ по делу о насильственном захвате власти, сообщила 24.kg его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

Уточняется, что первый допрос был перенесен в связи с отказом дипломата отвечать на вопросы следователя в отсутствие адвоката.

Второй допрос длился три часа. «Кылычбека Султана допрашивали в качестве свидетеля в рамках досудебного производства по статье 309 «Насильственный захват власти». Досудебное производство было начато 17 июля. Но мой подзащитный не призывал к захвату власти. Он лишь приглашал на митинг за объявление импичмента президенту в рамках законных процедур», — рассказала Таалайгуль Токтакунова.

Ранее Кылычбек Султан в соцсетях разместил пост, призывая кыргызстанцев выйти на митинг 5 августа.