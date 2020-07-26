Балбак Тулобаев покидает мэрию Бишкека. Он возглавит Иссык-Кульскую область

Руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев покидает свой пост. Он возглавит Иссык-Кульскую область. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что чиновник уже выехал в регион. По предварительным данным, завтра он будет представлен сотрудникам аппарата представительства правительства в области.

Сам Балбак Тулобаев пообещал дать комментарий позже, не опровергнув данные источников редакции.

В пресс-службе полномочного представительства правительства в Иссык-Кульской области отметили, что им не известно о назначении нового губернатора.