Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов пишет на русском языке без ошибок. Фотографию пожелания распространили в социальных сетях.

Фото Facebook . Пожелание Кубатбека Боронова народу Беларуси

Глава кабмина оставил в книге почетных гостей запись с пожеланиями после посещения столицы Беларуси — Минска. Там он, напомним, участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета. Кубатбек Боронов отметил, что рад увидеть Минск, а белорусам пожелал всех благ и процветания.

Пользователи соцсетей отмечают, что текст глава кабмина КР написал без ошибок. Это нынче редкость.

Достаточно вспомнить, как торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков в сентябре 2019 года выступил с речью на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане (Казахстан). Он зачитал текст, явно подготовленный ему кем-то из помощников. Если наблюдать за торага Жогорку Кенеша, можно смело предположить, что до того момента, когда он взял слово на мероприятии, текста этого он не видел. И явно не готовился к выступлению.