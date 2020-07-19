Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов пишет на русском языке без ошибок. Фотографию пожелания распространили в социальных сетях.
Пользователи соцсетей отмечают, что текст глава кабмина КР написал без ошибок. Это нынче редкость.
Достаточно вспомнить, как торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков в сентябре 2019 года выступил с речью на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане (Казахстан). Он зачитал текст, явно подготовленный ему кем-то из помощников. Если наблюдать за торага Жогорку Кенеша, можно смело предположить, что до того момента, когда он взял слово на мероприятии, текста этого он не видел. И явно не готовился к выступлению.