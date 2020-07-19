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Власть

Позитив. Кубатбек Боронов оставил запись в книге гостей в Минске — без ошибок

Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов пишет на русском языке без ошибок. Фотографию пожелания распространили в социальных сетях.

Facebook
Фото Facebook . Пожелание Кубатбека Боронова народу Беларуси
Глава кабмина оставил в книге почетных гостей запись с пожеланиями после посещения столицы Беларуси — Минска. Там он, напомним, участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета. Кубатбек Боронов отметил, что рад увидеть Минск, а белорусам пожелал всех благ и процветания.

Пользователи соцсетей отмечают, что текст глава кабмина КР написал без ошибок. Это нынче редкость.

Достаточно вспомнить, как торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков в сентябре 2019 года выступил с речью на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане (Казахстан). Он зачитал текст, явно подготовленный ему кем-то из помощников. Если наблюдать за торага Жогорку Кенеша, можно смело предположить, что до того момента, когда он взял слово на мероприятии, текста этого он не видел. И явно не готовился к выступлению.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159969/
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