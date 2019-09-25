Позорит страну! Реакция соцсетей на выступление спикера ЖК Дастана Джумабекова

Торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков накануне выступил с речью на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане (Казахстан). Он зачитал текст, явно подготовленный ему кем-то из помощников. Если наблюдать за торага Жогорку Кенеша, можно смело предположить, что до того момента, когда он взял слово на мероприятии, текста этого он не видел. И явно не готовился к выступлению.

Допустимо ли такое отношение к мероприятию с участием парламентских делегаций из 65 стран и 14 международных организаций? Этот вопрос бурно обсуждается в кыргызском сегменте Facebook и Twitter.

Большая часть пользователей считает, что Дастан Джумабеков позорит Кыргызстан.

Другие же призывают к терпимости, мол, выступил на русском (не родном) языке, и уже хорошо.

Однако, как считает большинство пользователей соцсетей, умение правильно и красиво говорить для руководителя законодательной ветви власти и второго после президента человека в госуправлении очень важно. Оправдывать его тем, что у него акцент или он не успел подготовиться, неправильно.

«Само слово «спикер» (англ. speaker) дословно означает «оратор», в широком понимании спикер — это председатель парламента. Данный термин широко распространен в политическом лексиконе и официально применяется не только в англоязычных странах, но и в России и у нас в Кыргызстане в том числе, — написал экс-депутат парламента Алишер Мамасалиев. — И вот вопрос: важно ли, чтобы наш торага Жогорку Кенеша умел грамотно говорить на русском? Бесспорно, это важно, ведь в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ русский язык является рабочим языком. Да, члены парламента могут и не знать русского, это не так критично, но торага ЖК, я повторюсь, — это лицо нашего парламента, тем более для нас, кыргызов, строящих парламентскую республику, спикер Жогорку Кенеша — это наша визитная карточка».

С ним согласна и бывший депутат шестого созыва Чолпон Джакупова.

Кыргызстанский сегмент Twitter, обычно относящийся к подобным проколам наших политиков с юмором, на этот раз также был возмущен. В большинстве пользователи отреагировали на выступление спикера парламента КР Дастана Джумабекова резко критично.

Есть те, кто также пытается оправдать торага ЖК, дескать, акцент присущ всем представителям азиатских стран.

Видимо спикер просто с той пробежки прибежал в КЗ. Запыхался. Дышит слишком поверхностно, торопится. Ну и пусть с акцентом говорит. Ничего страшного. Куча народов говорят с акцентом на русском. — Shirin Aitmatova (@AitmatovaShirin) September 25, 2019

президент однажды тоже запутался в Москве когда декламировал Пушкина. для кыргызов у которых кыргызский не просто родной а доминирующий, и акцент, и неуверенное владение русским - это естественно — Азамат Тынаев (@AzamatTynaev) September 25, 2019

Но справедливо отмечают, что торага ЖК был неподготовлен.

акцент спикера — это фигня, мы все с акцентом говорим на русском, и это нормально, потому что мы тупо не русские.



но не фигня то,что он эту половину страницы текста перед сном хотя бы несколько раз от души перечитал бы, порепетировал бы,чтоб не запинаться, не говоря об интонации — aliya (@TengryBird) September 25, 2019

Не путайте выступление, и чтение. Базовые навыки чтения еще в школе изучались. Плохой ученик был просто. Не читал. И не читает. Должность на которой находится обязывает хотя бы уметь читать! — Jamilya Biialinova (@Jamilya_Bi) September 25, 2019

Пользователи соцсетей сходятся во мнении, что иногда лучше промолчать, чем выступать неподготовленным.