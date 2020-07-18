Президент призвал партии не политизировать вопрос выборов. Они пройдут в срок

Сооронбай Жээнбеков сегодня дал интервью радиостанции «Биринчи радио». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства призвал партии, членов ЦИК, назначенных по квоте «Ата Мекена» и «Республики», депутатов и политиков не политизировать вопрос проведения выборов в Жогорку Кенеш в октябре 2020 года.

Партии, что занимаются пустым популизмом, выступая против проведения выборов, в числе других прошли регистрацию на участие в выборах. Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков отметил, что кроме социально-экономических целей у нашего государства есть и политические обязательства.

«Сейчас каждый из нас переживает за себя, своих детей, родителей и близких. Я все это понимаю и вижу, это наша основная проблема. С одной стороны, существует дефицит лекарств, с другой — наблюдается нехватка врачей, и это наша главная забота. Впору сказать: «Да какие выборы, какая политика?». Но все должно быть сделано своевременно. Какие бы сложности не были, что бы ни случилось, мы не имеем права забывать о завтрашнем дне. У нас — правовое государство, и мы — его сознательные граждане. Осенние парламентские выборы пройдут в установленные Конституцией сроки. Я подписал соответствующий указ. Центральная избирательная комиссия начала свою работу в соответствии с законом», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что главное внимание уделяется вопросу недопущения нанесения вреда здоровью населения во время выборов.

«Все государственные органы, правительство, ЦИК, местные власти, лично я, как президент, создадим равные условия всем партиям и каждому гражданину», — отметил он.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября. Принять в них участие намерены 43 политические партии.