Сооронбай Жээнбеков знает, что говорят в народе. Он прокомментировал ситуацию

Сооронбай Жээнбеков сегодня дал интервью радиостанции «Биринчи радио». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в курсе, что говорят среди людей. «В народе сейчас много говорят о том, что якобы поступившие в качестве помощи средства поступают в карман чиновников. Я и до этого говорил, и сейчас хочу повторить: мы этого не допустим. Этот вопрос находится под моим личным контролем и под контролем премьер-министра», — отметил президент.

Правительство будет нести ответственность за целевое использование поступившей помощи. И перед народом, и перед законом, и перед Всевышним. Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков признает, что ситуация в стране сложная.

«Да, уважаемые соотечественники, ситуация тяжелая. Мы все это видим. Мы, все кыргызстанцы, должны научиться жить и трудиться в условиях пандемии. Экономические, социальные проекты не будут остановлены. Будут начаты новые. Какой бы сложной ни была складывающаяся ситуация, программы по обеспечению населения чистой питьевой водой, ремонту и восстановлению ирригационных сетей, обеспечению доступным жильем, являющиеся приоритетными в моей президентской деятельности, не будут приостановлены», — сказал президент.

«Заработная плата занятых в социальной сфере граждан будет выплачиваться своевременно. Политика по поддержке граждан из уязвимых слоев населения также под контролем. Это мы тоже не прекратим. Процесс цифровизации страны будет ускорен, так как в условиях пандемии необходимость в ней стала очевидной. Это требование я тоже сейчас жестко ставлю. Мы ускорим цифровизацию по всем отраслям. Результаты уже есть, мы продвинулись в мировом рейтинге по цифровизации на 9 позиций. Я считаю, что это очень большое достижение в краткосрочный период. В целом реализация ни одного проекта, направленного на улучшение жизни народа, не будет приостановлена», — проинформировал Сооронбай Жээнбеков.

История констатирует, что мы выходили с честью и из более сложных испытаний. Так будет и на этот раз.

«Как президент каждый свой день я начинаю и заканчиваю, решая вопросы, связанные с борьбой против пандемии. Я владею полной информацией о важных обстоятельствах. Знаю, какие меры принимают правительство и местные органы власти. Ежедневно лично сам обсуждаю с ними срочные вопросы для принятия соответствующих мер по оказанию медицинских услуг населению, по лекарственному обеспечению», — добавил глава государства.

По словам Сооронбая Жээнбекова, сложившаяся ситуация обнажила ряд проблемных точек в государственной системе, по которым обязательно будут сделаны соответствующие выводы.