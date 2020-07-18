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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Сооронбай Жээнбеков дал интервью и рассказал о сложностях в борьбе с COVID-19

Сооронбай Жээнбеков сегодня дал интервью радиостанции «Биринчи радио». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Главной темой обсуждения стала ситуация, складывающаяся в Кыргызстане в связи с распространением коронавируса и вспышкой внебольничной пневмонии.

Ситуация остается сложной. Мы это признаем, ничего не скрываем, да это и невозможно. Десятки наших соотечественников ушли из жизни.

Сооронбай Жээнбеков

Глава государства еще раз выразил соболезнования семьям и близким скончавшихся от COVID-19.

«Как известно, информация о коронавирусе появилась в декабре прошлого года. С января этот вопрос был под моим личным контролем. С первых дней с правительством начали работать в этом направлении, в целях недопущения проникновения заболевания приняли меры в аэропортах, пограничных постах, пунктах пропуска. 27 января мы провели первое заседание Совета безопасности по данному вопросу, где были даны соответствующие поручения. И после этого мы проводили заседания Совета безопасности, не раз возвращались к этому вопросу. В марте мы были вынуждены ввести карантинный режим. Его целью было предотвращение дальнейшего распространения вируса. Самое главное в этом — приучить население к соблюдению санитарно-гигиенических норм. Так мы держались два месяца. Это было трудным решением, но необходимым. Я знал, что эти меры нанесут большой удар по экономике», — сказал президент.

«Повторюсь, главной целью было приучить людей соблюдать санитарные нормы, чтобы не допустить распространения болезни. Мы провели разъяснительную работу различными методами. На одной чаше весов находилась экономика, а на другой — здоровье нации. Конечно, карантин не мог действовать на очень долгий срок. После его снятия люди перестали соблюдать дисциплину и санитарные нормы. Вдобавок к этому, некоторые политики открыто высказывали мнение и в стенах парламента, и за его пределами, что коронавируса не существует, что власть делает так, чтобы люди не митинговали, чтобы получать средства извне. Были те, кто верил этому. На фоне этого мы не смогли удержать достигнутых результатов», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159930/
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