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Власть

Утверждены семь из десяти кандидатов в судьи Октябрьского райсуда Бишкека

Советом по отбору судей на имя президента Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей по 10 кандидатам в Октябрьский районный суд Бишкека в связи с истечением срока их полномочий, предусмотренного Конституцией КР.

С учетом представленных материалов соответствующих государственных органов глава государства согласился с предложениями Совета по семи претендентам. По троим материалы вовзращены членам СОС. А по семи изданы указы.

Утверждены Болотбек Абдуллаев, Кымбат Архарова, Бекболот Джаналиев, Альбина Джээнбекова, Аида Жогоштиева, Дамирбек Назаров и Нурлан Эсенбаев. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/159557/
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