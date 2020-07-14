Президент выразил соболезнования в связи со смертью студентки пятого курса КГМА

«С глубоким прискорбием воспринял печальное известие о смерти студентки 5-го курса Кыргызской государственной медицинской академии Адинай Мурзабековой, которая трудилась в качестве волонтера в одном из временных стационаров столицы. Дефицит медицинских кадров вынудил привлекать к работе волонтеров, в том числе и из числа студентов медицинских факультетов старших курсов. Они на своих молодых плечах наравне со старшими товарищами достойно выносят все тяготы сегодняшнего дня. К большому сожалению, мы потеряли нашего молодого специалиста, у которого вся жизнь была еще впереди», — отметил глава государства.

Читайте по теме У скончавшейся в обсервации отеля Discovery студентки КГМА была пневмония

Президент подчеркнул, что Адинай Мурзабекова мужественно выполняла свой долг, не жалея сил, здоровья, и внесла неоценимый вклад в сохранение здоровья людей и спасение человеческих жизней.

«Адинай Мурзабекова навсегда останется в памяти своих соотечественников, однокурсников, друзей, родных и близких. Всех, кто знал ее, как героя своего времени. Выражаю глубокие соболезнования семье Адинай, разделяю горечь невосполнимой утраты», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, что о смерти студентки Адинай Мурзабековой сообщил ее коллега и друг. Он заметил, что врачи работают на износ и умирают на работе. В Минздраве заявили, что причиной смерти девушки явилась внебольничная двусторонняя пневмония.