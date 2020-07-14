Врачи работают на износ. В обсервации отеля Discovery скончалась студентка-медик

Во временном отделении больницы отеля Discovery скончалась студентка 5-го курса КГМА. Об этом в социальных сетях рассказал коллега погибшей.

«У нас произошло горе. Моя подруга близкая, очень хороший человек, буквально два часа назад погибла. Мы просто не успели и не смогли спасти этого человека. Я хочу сделать это обращение для того, чтобы знали: врачи работают на износ и умирают на работе», — рассказал медик.

Он также отметил, что руководство попытается скрыть причину смерти, и призвал народ не верить им.

«Пришла верхушка для того, чтобы прикрыть себя. Они попытаются все скинуть на нас. Будут говорить, что мы не придерживались каких-то эпидемиологических норм, не носили СИЗ. Мы носили их, это могут подтвердить все наши пациенты. Мы делали ровно то, что предписано в протоколе Минздрава», — подчеркнул коллега погибшей.

Он уверен, что у скончавшейся не было коронавируса, пневмонии и других сопутствующих заболеваний. «Она была здорова. Все эти дни мы ни разу не замечали, что с ней что-то не так», — сказал медик.

Ранее врач Национального центра охраны материнства и детства Данияр Амат также написал в соцсетях о смерти студентки, однако позже он удалил публикацию.