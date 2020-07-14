13:30
USD 77.70
EUR 87.91
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Жогорку Кенеше напомнили депутатам, когда созывается внеочередное заседание

В Жогорку Кенеше отреагировали на обращение депутатов, выступивших с инициативой созвать внеочередное заседание.

В ЖК напомнили, что, согласно регламенту, в период между сессиями торага вправе созвать внеочередное заседание только по предложению президента страны, правительства или не менее 1/3 членов депутатского корпуса.

«Предложение о созыве внеочередной сессии должно быть направлено спикером с указанием причины предлагаемых к рассмотрению вопросов и сроков проведения. Иными словами, к предложению вышеупомянутых инициаторов должны присоединиться не менее трети их коллег», — говорится в пояснении пресс-службы.

Отметим, накануне председатель комитета по правопорядку Наталья Никитенко сообщила 24.kg, что она, Жанар Акаев и Рыскелди Момбеков направили письмо торага Дастанбеку Джумабекову с просьбой провести внеочередное заседание в связи с критической эпидемиологической обстановкой и затребовать отчет премьер-министра Кубатбека Боронова о распределении донорских средств, которые должны быть направлены на борьбу с пандемией. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/159356/
просмотров: 2421
Версия для печати
Материалы по теме
Позитивный материал. Студент из Пакистана хочет помогать кыргызстанским врачам
Суд по событиям в Кой-Таше. Адвокаты требуют приостановить процесс
Куда утилизируют мусор из обсервации «Семетей»? Ждем ответа от штаба
Ночные стационары в Бишкеке. Азиз Суракматов рассказал важные подробности
Выборы-2020. ЦИК отказался рассмотреть вопрос о переносе даты голосования
Почему это не делают жены депутатов? Посол Британии готовит обеды для медиков
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Системе здравоохранения Кыргызстана нужно еще 220 аппаратов ИВЛ
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 13 миллионов человек
В Кыргызстане за сутки от пневмонии скончались 45 человек
Популярные новости
Выборы-2020. Партия &laquo;Республика&raquo; приостанавливает избирательную кампанию Выборы-2020. Партия «Республика» приостанавливает избирательную кампанию
В&nbsp;правительстве рассказали, на&nbsp;чьи зарплаты ушли донорские деньги В правительстве рассказали, на чьи зарплаты ушли донорские деньги
Президент выступил с&nbsp;обращением. Пресс-служба удалила из&nbsp;канала YouTube видео Президент выступил с обращением. Пресс-служба удалила из канала YouTube видео
Видео с&nbsp;важным выступлением президента доступно. Комментарий пресс-службы Видео с важным выступлением президента доступно. Комментарий пресс-службы
Бизнес
Агрокредиты под 6&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах
Учебники без ошибок, или Когда в&nbsp;школы поступят новые пособия Учебники без ошибок, или Когда в школы поступят новые пособия
Медикаменты и&nbsp;СИЗ от&nbsp;строительной компании Royal Медикаменты и СИЗ от строительной компании Royal
&laquo;Газпромнефть&raquo; дарит участникам программы лояльности золотой статус в&nbsp;июле «Газпромнефть» дарит участникам программы лояльности золотой статус в июле
14 июля, вторник
13:24
Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах
13:18
Позитивный материал. Студент из Пакистана хочет помогать кыргызстанским врачам
13:05
Суд по событиям в Кой-Таше. Адвокаты требуют приостановить процесс
13:02
Внебольничной пневмонией заболел экс-министр молодежи Алиясбек Алымкулов
12:56
Врачи работают на износ. В обсервации отеля Discovery скончалась студентка-медик