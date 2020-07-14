В Жогорку Кенеше напомнили депутатам, когда созывается внеочередное заседание

В Жогорку Кенеше отреагировали на обращение депутатов, выступивших с инициативой созвать внеочередное заседание.

В ЖК напомнили, что, согласно регламенту, в период между сессиями торага вправе созвать внеочередное заседание только по предложению президента страны, правительства или не менее 1/3 членов депутатского корпуса.

«Предложение о созыве внеочередной сессии должно быть направлено спикером с указанием причины предлагаемых к рассмотрению вопросов и сроков проведения. Иными словами, к предложению вышеупомянутых инициаторов должны присоединиться не менее трети их коллег», — говорится в пояснении пресс-службы.

Отметим, накануне председатель комитета по правопорядку Наталья Никитенко сообщила 24.kg, что она, Жанар Акаев и Рыскелди Момбеков направили письмо торага Дастанбеку Джумабекову с просьбой провести внеочередное заседание в связи с критической эпидемиологической обстановкой и затребовать отчет премьер-министра Кубатбека Боронова о распределении донорских средств, которые должны быть направлены на борьбу с пандемией.