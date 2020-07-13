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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Депутат Наталья Никитенко требует созвать внеочередное заседание парламента

Депутат Наталья Никитенко требует созвать внеочередное заседание парламента. Она обратилась с письмом к торага Жогорку Кенеша Дастанбеку Джумабекову.

По словам нардепа, ситуация с распространением коронавирусной инфекции и вспышкой внебольничной пневмонии требует немедленного и чрезвычайного реагирования со стороны исполнительной ветви власти, которая является подотчетной ЖК.

«Ранее на заседаниях мы неоднократно поднимали вопрос о работе правительства по подготовке и борьбе с COVID-19, заслушивали доклады и отчеты, ставили вопрос о повышении эффективности, выделении необходимых денежных средств. В итоге все заверения кабмина о готовности оказались ложными. Мы видим провал подготовки системы здравоохранения, несвоевременное финансирование, недостаточность кислородных концентраторов и ИВЛ, неотлаженные каналы поступления лекарственных средств, отсутствие четкой и скоординированной работы государственных органов по своевременному обеспечению граждан доступом к медицинской помощи, отсутствие качественного и оперативного информирования», — сказала она.

До сих пор правительство не предоставило информацию о помощи международных институтов и ее расходовании. Подаются противоречивые данные о реальных потребностях системы здравоохранения.

Наталья Никитенко

Она заметила, что кабмин не предоставил также точный, открытый, публичный антикризисный план по преодолению сложившейся ситуации, нарастающей тенденции гибели людей от COVID-19 и внебольничной пневмонии.

«Считаем, что все эти вопросы требуют немедленного реагирования и рассмотрения на внеочередном заседании Жогорку Кенеша, потому что именно парламент осуществляет контрольную и представительскую функции и является источником для принятия неотложных решений, утверждения государственных программ», — добавила Наталья Никитенко.

Напомним, что в соответствии с Конституцией внеочередные сессии созывает спикер по предложению президента, правительства или не менее 1/3 депутатов Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159298/
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