Выборы-2020. Партия «Республика» приостанавливает избирательную кампанию

Еще один депутат парламента Мирлан Жеенчороев требует перенести выборы, назначенные на 4 октября. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, аморально в нынешней ситуации готовиться к кампании, заниматься агитацией и тратить 800 миллионов сомов на выборы, когда их нужно направить на борьбу с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

«Я не понимаю ЦИК, когда больных было 40-50 человек, они просили перенести выборы в пяти городах и 25 аймаках. А сегодня молчат, когда пандемия охватила всю страну и необходимы чрезвычайные меры», — добавил Мирлан Жеенчороев.

Партия «Республика» приостановила подготовку к выборам. Съезд мы проводить не будем. Мирлан Жеенчороев

Ранее с идеей переноса выборов выступила нардеп Наталья Никитенко. А член ЦИК Атыр Абдрахматова обратилась по этому поводу к президенту Сооронбаю Жээнбекову.