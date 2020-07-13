14:38
USD 77.80
EUR 87.84
RUB 1.09
Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Выборы-2020. Партия «Республика» приостанавливает избирательную кампанию

Еще один депутат парламента Мирлан Жеенчороев требует перенести выборы, назначенные на 4 октября. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, аморально в нынешней ситуации готовиться к кампании, заниматься агитацией и тратить 800 миллионов сомов на выборы, когда их нужно направить на борьбу с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

«Я не понимаю ЦИК, когда больных было 40-50 человек, они просили перенести выборы в пяти городах и 25 аймаках. А сегодня молчат, когда пандемия охватила всю страну и необходимы чрезвычайные меры», — добавил Мирлан Жеенчороев.

Партия «Республика» приостановила подготовку к выборам. Съезд мы проводить не будем.

Мирлан Жеенчороев

Ранее с идеей переноса выборов выступила нардеп Наталья Никитенко. А член ЦИК Атыр Абдрахматова обратилась по этому поводу к президенту Сооронбаю Жээнбекову.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159213/
просмотров: 5396
Версия для печати
Материалы по теме
Мест в больницах для госпитализации тяжелых с пневмонией по-прежнему не хватает
Позитивный материал. Мальчик копил деньги, но отдал их на борьбу с COVID-19
Больше всего зараженных коронавирусом находится в обсервации «Семетей»
В Бишкеке открываются ночные стационары
В Кыргызстане от двусторонней пневмонии скончались два прокурора
Минздрав будет использовать медресе и мечети под стационары при необходимости
Айнура Акматова: В дневных стационарах есть несоответствие требованиям
Все больницы страны должны сделать запас лекарств на три и шесть месяцев
Минздрав еще раз подчеркивает: самолечение может привести к осложнениям
В Бишкек из 17 стран чартером вернулись 164 кыргызстанца
Популярные новости
Президент вновь обратился к&nbsp;кыргызстанцам. Призывает к&nbsp;взаимовыручке Президент вновь обратился к кыргызстанцам. Призывает к взаимовыручке
Президент выступил с&nbsp;обращением. Пресс-служба удалила из&nbsp;канала YouTube видео Президент выступил с обращением. Пресс-служба удалила из канала YouTube видео
Преклоняем головы перед врачами. Позитивный видеоролик от&nbsp;Сооронбая Жээнбекова Преклоняем головы перед врачами. Позитивный видеоролик от Сооронбая Жээнбекова
Сама скромность. Какие отпускные получают депутаты Жогорку Кенеша Сама скромность. Какие отпускные получают депутаты Жогорку Кенеша
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал медицинским учреждениям кислородные аппараты «Газпром Кыргызстан» передал медицинским учреждениям кислородные аппараты
Кислородные аппараты от&nbsp;MegaCom для меду&shy;чреждений страны Кислородные аппараты от MegaCom для меду­чреждений страны
ИФЦ выражает соболезнования в&nbsp;связи c&nbsp;безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова ИФЦ выражает соболезнования в связи c безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова
Компания MegaCom не&nbsp;имеет отношения ко&nbsp;взлому страниц в&nbsp;соцсетях Компания MegaCom не имеет отношения ко взлому страниц в соцсетях
13 июля, понедельник
14:36
Мэрия Бишкека продолжает искать врачей в дневные стационары Мэрия Бишкека продолжает искать врачей в дневные стацио...
14:18
Столица засыхает. Когда восстановят полив, рассказали в Бишкекзеленхозе
13:56
Мест в больницах для госпитализации тяжелых с пневмонией по-прежнему не хватает
13:38
Позитивный материал. Мальчик копил деньги, но отдал их на борьбу с COVID-19
13:24
Больше всего зараженных коронавирусом находится в обсервации «Семетей»