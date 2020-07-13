Выборы-2020. Перенести парламентскую кампанию просит президента член ЦИК

Член ЦИК Атыр Абдрахматова готовит обращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову по поводу переноса сроков выборов в Жогорку Кенеш. Она объяснила 24.kg почему.

По словам Атыр Абдрахматовой, на фоне ежедневного увеличения количества смертей, отсутствия подготовленности к сохранению жизни и здоровья граждан, дефицита лекарств, безопасности медиков говорить о продолжении избирательного процесса абсурдно.

«Как вы помните, по всей стране действует режим чрезвычайной ситуации, значит, введены определенные ограничения прав граждан. Премьер-министр, пользуясь трибуной, призывает партии к незаконным действиям — оказывать помощь нуждающимся. Кыргызстанцы мобилизуются сами и создают различные фонды и группы поддержки, закупают медоборудование, лекарства. Молодежь, рискуя жизнью и здоровьем, пошла в красную зону волонтерить и помогать врачам, валящимся с ног. Политические партии деморализованы. Доверия к правительству у граждан нет. Все поняли, что наше спасение в наших руках», — сказала она.

Центризбирком спрятался за спиной президента, как бы говоря — мы ни при чем. Это все он. Он назначил выборы, мы обязаны выполнять его указ. Атыр Абдрахматова

Член ЦИК считает такую позицию коллег лицемерием. Она отметила, что председатель избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова на встречах с главой государства отчитывается о полной подготовленности к парламентским выборам за счет 800 миллионов сомов налогоплательщиков и более $5 миллионов — доноров.

«Разве правда? В более чем 20 решениях Центризбиркома, принятых для организации процесса парламентских выборов, — ни в одном нет слова о пандемии, о чрезвычайной ситуации. Заседания ЦИК проходят закрыто, онлайн-трансляция для СМИ и общества не обеспечена. Почему? Чтобы никто не видел нарушения. Никто не объяснил партиям, как провести съезды, чтобы выдвинуть кандидатов. Как избирателям уточнить себя в списках? Работают ли избирательные участки и обеспечена ли там уже сейчас безопасность здоровья граждан? Живы ли наши мигранты и как всем мигрантам, где бы они сейчас ни находились, будет обеспечено право на решение судьбы государства?» — добавила Атыр Абдрахматова.

Большинство членов ЦИК во главе с председателем занимаются имитацией бурной деятельности и забалтыванием президента и общества. Атыр Абдрахматова

Она призывает власти приостановить выборы и высвободившиеся средства направить на борьбу с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией.