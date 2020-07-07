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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Алгоритм захоронения умерших от COVID-19 не соблюдается. Премьер встревожен

«При похоронах умерших от внебольничной пневмонии тоже надо соблюдать норму», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на пресс-конференции.

Он отметил, что некоторые руководители нарушают алгоритм действий и выдают тела умерших родственникам.

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«Да, по нашим традициям тело усопшего надо выносить из дома. Некоторые руководители, пожалев родственников, отдают им тело. Но это неправильно. Нам надо остановить распространение вируса и строго соблюдать алгоритм действий при захоронении умерших от коронавируса и внебольничной пневмонии», — сказал глава правительства.

Напомним, что процедура захоронения умерших от COVID-19 разработана Минздравом и отправлена во все регионы страны. Тело необходимо хоронить в специальном пакете, его обрабатывают хлором, омывание не предусмотрено. Однако большинство кыргызстанцев игнорируют правила и хоронят близких традиционным способом, тем самым коронавирусная инфекция продолжает распространяться. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/158613/
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