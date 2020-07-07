Алгоритм захоронения умерших от COVID-19 не соблюдается. Премьер встревожен

«При похоронах умерших от внебольничной пневмонии тоже надо соблюдать норму», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на пресс-конференции.
Он отметил, что некоторые руководители нарушают алгоритм действий и выдают тела умерших родственникам.
«Да, по нашим традициям тело усопшего надо выносить из дома. Некоторые руководители, пожалев родственников, отдают им тело. Но это неправильно. Нам надо остановить распространение вируса и строго соблюдать алгоритм действий при захоронении умерших от коронавируса и внебольничной пневмонии», — сказал глава правительства.
Напомним, что процедура захоронения умерших от COVID-19 разработана Минздравом и отправлена во все регионы страны. Тело необходимо хоронить в специальном пакете, его обрабатывают хлором, омывание не предусмотрено. Однако большинство кыргызстанцев игнорируют правила и хоронят близких традиционным способом, тем самым коронавирусная инфекция продолжает распространяться.