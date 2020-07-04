Кабмин просит фармацевтов продавать лекарства по доступным ценам

Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров предложил фармацевтическим компаниям помочь государству. Об этом он заявил на встрече с представителями сектора.

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Акрам Мадумаров попросил о бесперебойном предоставлении медицинского оборудования и лекарств по доступным для населения ценам. Правительство обязалось оказать содействие в упрощении процедуры закупок лекарств и оборудования, в вопросах заключения прямых договоров с компаниями на закупку необходимых препаратов.

Представители фармацевтических компаний озвучили ряд предложений, в частности, по процедуре сертификации лекарств, правилам их ввоза, сокращению частоты проверок со стороны фискальных и правоохранительных органов.

«Вице-премьер-министр отметил, что все озвученные предложения внесут на рассмотрение членов республиканского оперативного штаба и призвал представителей фармацевтических компаний оказать помощь в такой сложный для страны период и работать сообща», — подчеркнули в кабмине.